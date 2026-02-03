Zitti e Boni | Boni Castellane | La sinistra usa gli immigrati per sostituirci

Boni Castellane accusa la sinistra di usare gli immigrati come strumento per cambiare la composizione etnica dell’Europa e dell’Occidente. In un intervento deciso, l’imprenditore e politico ha affermato che questa strategia mira a sostituire gli elettori tradizionali, coinvolgendo gli immigrati in modo strumentale. Le sue parole alimentano il dibattito sulla politica di immigrazione e sulle conseguenze sociali di questa scelta.

Gli immigrati sono parte fondamentale del progetto della sinistra mondiale che vuole sostituire etnicamente il bacino di elettori dell’Emisfero occidentale. Il caso più eclatante è quello britannico, dove gli immigrati hanno cessato di essere minoranza e sono arrivati ai vertici della politica. Giubilei sfida Vannacci sul marchio. Ma il generale glissa: «Me ne frego» Iniziano già i primi sgambetti a Roberto Vannacci. L’associazione Nazione Futura si oppone presso l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), alla domanda di registrazione (ancora in fase di esame) del marchio «Futuro Nazionale», presentata dall’ex generale il 24 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Laverita.info

