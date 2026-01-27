Zirkzee Juventus | ritorno di fiamma per l’attaccante olandese ma al momento c’è questa sensazione alla Continassa

La Juventus sta valutando il ritorno di Joshua Zirkzee, attaccante olandese, alla Continassa. La società segue con attenzione la situazione dell’attuale calciatore, considerando le possibili implicazioni sportive e strategiche. Al momento, non ci sono decisioni definite, ma il nome di Zirkzee rimane tra le opzioni per rafforzare l’attacco della squadra. La situazione viene monitorata con attenzione dai vertici bianconeri.

La Juventus è chiamata a una rapida e decisiva riorganizzazione delle proprie strategie di mercato per il reparto offensivo, dovendo fare i conti con una realtà complessa che impone scelte tempestive. Dopo aver preso atto della complessità della pista Randal Kolo Muani e aver incassato il definitivo tramonto dell'opzione Youssef En-Nesyri, nonostante l'accordo di massima che era stato precedentemente raggiunto, la dirigenza ha riaperto i dossier per trovare la soluzione giusta. L'obiettivo primario non cambia: è fondamentale garantire a Luciano Spalletti quella fisicità necessaria in area di rigore che serve per alzare il livello competitivo della squadra e offrire nuove soluzioni tattiche.

La Juventus valuta diversi profili per rinforzare l’attacco nella seconda parte della stagione.

