Allenamento Juve | i retroscena in vista dell’Inter Cosa è successo alla Continassa – VIDEO

La Juventus si prepara per la sfida contro l’Inter con un allenamento intenso alla Continassa. I giocatori bianconeri hanno lavorato duramente, cercando di affinare i dettagli in vista della partita importante. La squadra si concentra sugli ultimi ritocchi prima di affrontare i nerazzurri, con l’obiettivo di scendere in campo al massimo della forma. I tifosi aspettano con ansia, sperando in una prestazione convincente.

Allenamento Juve, i bianconeri continuano la preparazione per il match contro l’Inter. Ecco cosa è successo alla Continassa nella giornata odierna. La Juventus prosegue la preparazione per la sfida contro l’Inter. Il match di sabato è sicuramente chiave nella corsa al quarto posto. Proprio per questo gli allenamenti dei bianconeri continuano ad avere un obiettivo: arrivare nel migliore dei modi alla partita di sabato. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE E la Juventus nel corso di questa giornata ha pubblicato sui social raccontando cosa è successo nell’allenamento odierno alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Questa mattina alla Continassa, Boga e Holm hanno fatto il loro primo allenamento con la Juventus.

