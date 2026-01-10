Zes Unica Mezzogiorno la Sicilia tra le regioni strategiche | semplificazione e investimenti per il rilancio industriale

La Zes Unica Mezzogiorno rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo industriale della Sicilia e del Sud Italia. Attraverso processi di semplificazione e investimenti mirati, questa iniziativa mira a favorire la crescita economica e attrarre nuove imprese nella regione. La sua attuazione si inserisce in un quadro strategico volto a rafforzare il ruolo del Mezzogiorno come centro di sviluppo e competitività a livello nazionale.

La Zes Unica per il Mezzogiorno si conferma un modello da seguire per attrarre investimenti industriali in tutta Italia. A sottolinearlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la prima conferenza stampa del 2026: «Se dovessi indicare un modello per sostenere gli investimenti.

Catania pensa al futuro: Zes unica, imprese, infrastrutture e innovazione al centro del think tank di Schifani - Zes unica, decontribuzione Sud, potenziamento della piccola e media impresa, modernizzazione del sistema bancario, investimenti e innovazione, sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e autostradali ... msn.com

Zes unica e sviluppo del sistema produttivo: vertice al Palazzo della Regione di Catania con Schifani - CATANIA – Zes unica, decontribuzione Sud, sostegno alla piccola e media impresa, modernizzazione del sistema bancario, investimenti e innovazione, ... newsicilia.it

Anche per l’Europa “recuperare” il Sud è imperativo. “Coesione e competitività non sono obiettivi alternativi ma dimensioni complementari di un’unica strategia europea. L’inclusione del Mezzogiorno nelle filiere strategiche non è solo una questione di equità t - facebook.com facebook

