7 marzo a Piacenza | la ribellione di Vivienne Westwood

Il 7 marzo a Piacenza, il Caffè del Liceo organizzerà una Colazione alla moda dedicata alla stilista Vivienne Westwood. L’evento si svolgerà nel locale situato in città e sarà aperto al pubblico interessato a conoscere meglio il lavoro e il contributo della designer britannica. L’iniziativa mira a celebrare il suo impatto nel mondo della moda e il suo stile riconoscibile.

Il prossimo sabato 7 marzo, il Caffè del Liceo di Piacenza ospiterà una Colazione alla moda dedicata al genio di Vivienne Westwood. L’iniziativa, promossa dall’associazione GioiAlumni, unisce un momento conviviale a una conversazione tenuta dallo storico dell’arte Alessandro Malinverni e dalla giornalista Eleonora Bagarotti. Questo appuntamento si inserisce in una serie di eventi culturali che hanno già riscosso successo, come l’incontro precedente dedicato ad Alexander McQueen. L’obiettivo è celebrare una figura che ha trasformato la moda in uno strumento di ribellione culturale e riflessione politica. Alle ore 10 sarà possibile accedere al locale per consumare un croissant o un cappuccino, creando un’atmosfera informale dove il pubblico potrà ritrovarsi e chiacchierare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Conversando su Vivienne Westwood: torna la Colazione alla moda al Caffè del GioiaDopo il successo riscosso dall'incontro dedicato ad Alexander McQueen, l'associazione GioiAlumni propone una nuova "Colazione alla moda" al Caffè del...

Ariana Grande torna al SNL in Vivienne Westwood archival: quando il fashion diventa linguaggio popAriana Grande è tornata sul palco di Saturday Night Live e, come sempre, lo ha fatto parlando prima di tutto attraverso i vestiti.