The Drama con Robert Pattinson e Zendaya dal 1° aprile al cinema

ROMA – I Wonder Pictures è lieta di presentare il trailer e il poster italiani ufficiali di “The Drama – Un segreto è per sempre”, sorprendente commedia romantica dai risvolti inattesi tra passione, segreti e rivelazioni, che unisce per la prima volta sullo schermo Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Challengers”) e Robert Pattinson (“Tenet”, “The Batman”, la saga “Twilight”). Le due star, dirette da Kristoffer Borgli, interpretano Emma e Charlie, una coppia consolidata che, nel pieno dei preparativi per un matrimonio da favola, viene destabilizzata dalla scoperta di un segreto, che mette in discussione certezze, equilibri e promesse. In “The Drama – Un segreto è per sempre” Kristoffer Borgli pone sotto la sua lente le relazioni di coppia, in un film che ha già scatenato un incredibile hype e un’attesa febbrile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

