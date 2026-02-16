‘The Drama’ | l’attesissimo film con Zendaya e Robert Pattinson
Un nuovo trailer di *The Drama* mostra Zendaya e Robert Pattinson alle prese con un matrimonio sfumato, a causa di un segreto che la protagonista ha custodito per anni. La scena si svolge pochi giorni prima delle nozze, quando i due si trovano a dover affrontare una verità difficile da accettare. La pellicola promette tensione e colpi di scena, con un’attenzione particolare alle emozioni dei personaggi.
Un nuovo trailer di The Drama vede Zendaya e Robert Pattinson interpretare una coppia i cui piani di matrimonio falliscono pochi giorni prima del loro “sì, lo voglio” a causa di un segreto profondo e oscuro che il personaggio di Zendaya nasconde da anni. A24 distribuirà nelle sale il film dello scrittore e regista Kristoffer Borgli il 3 aprile. Nel cast figurano anche Mamoudou Athie, Alana Haim e Hailey Gates, mentre l’attrice di “Succession” Zoë Winters interpreta la fotografa di matrimoni. I vortici psichici delle relazioni. Il film è incentrato su Emma Harwood ( Zendaya ) e Charlie Thompson ( Pattinson ), la cui relazione prende una piega devastante poco prima della cerimonia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Zendaya e Robert Pattinson si sposano ma è solo per finzione nel trailer del nuovo film The Drama
Robert Pattinson e Zendaya si sposano nel film The Drama: tutto quello che sappiamo sulla coppia destinata a far parlare
Robert Pattinson e Zendaya si preparano a interpretare una coppia prossima al matrimonio nel film The Drama, in uscita il prossimo aprile.
THE DRAMA Official Trailer (2026) Zendaya, Robert Pattinson
Argomenti discussi: The Drama, passione e segreti con Robert Pattinson e Zendaya nel trailer italiano del film: la confessione choc; The Drama, il teaser trailer svela la coppia Zendaya-Pattinson; Recensione: Nightborn; CHARLI XCX: WUTHERING HEIGHTS E’ IL NUOVO ALBUM.
The Drama, ammirate lo snervante trailer ufficiale del film con Robert Pattinson e ZendayaÈ finalmente arrivato in rete il trailer ufficiale di The Drama, l'atteso dramma romantico con Robert Pattinson e Zendaya ... bestmovie.it
The Drama, passione e segreti con Robert Pattinson e Zendaya nel trailer italiano del film: la confessione chocPer la prima volta assieme sul set, i due attori inaugurano un sodalizio che proseguirà con Odyssey di Nolan e con Dune: Part Three di Villeneuve ... libero.it
Nuove foto promozionali di The Drama, il nuovo film di Kristoffer Borgli con Robert Pattinson e Zendaya. x.com
Nuova occhiata a The Drama - facebook.com facebook