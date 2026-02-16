‘The Drama’ | l’attesissimo film con Zendaya e Robert Pattinson

Un nuovo trailer di *The Drama* mostra Zendaya e Robert Pattinson alle prese con un matrimonio sfumato, a causa di un segreto che la protagonista ha custodito per anni. La scena si svolge pochi giorni prima delle nozze, quando i due si trovano a dover affrontare una verità difficile da accettare. La pellicola promette tensione e colpi di scena, con un’attenzione particolare alle emozioni dei personaggi.

Un nuovo trailer di The Drama vede Zendaya e Robert Pattinson interpretare una coppia i cui piani di matrimonio falliscono pochi giorni prima del loro “sì, lo voglio” a causa di un segreto profondo e oscuro che il personaggio di Zendaya nasconde da anni. A24 distribuirà nelle sale il film dello scrittore e regista Kristoffer Borgli il 3 aprile. Nel cast figurano anche Mamoudou Athie, Alana Haim e Hailey Gates, mentre l’attrice di “Succession” Zoë Winters interpreta la fotografa di matrimoni. I vortici psichici delle relazioni. Il film è incentrato su Emma Harwood ( Zendaya ) e Charlie Thompson ( Pattinson ), la cui relazione prende una piega devastante poco prima della cerimonia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

