Youth League Inter beffata dal Benfica | finisce 2-3 per i lusitani

L’Inter Primavera ha perso 2-3 contro il Benfica in una partita valida per la Youth League. La sfida, intensa e ricca di emozioni, si è conclusa con i portoghesi che hanno prevalso sui nerazzurri, mettendo fine alla loro corsa europea. La partita ha visto più volte i giovani di entrambe le squadre impegnati in azioni decisive e cambi di risultato.

Youth League. L’avventura europea dell’ Inter Primavera si ferma a un passo dal sogno, al termine di una sfida vibrante e ricca di colpi di scena contro i pari età del Benfica. Sul terreno di gioco, i nerazzurri hanno accarezzato a più riprese l’idea di una rimonta epica, cedendo però per 2-3 ai lusitani in un quarto di finale che ha lasciato l’amaro in bocca per le numerose occasioni create. Nonostante un avvio di gara propositivo, la squadra di casa è stata punita al 26? dalla rete di Coletta, un vantaggio che ha costretto i ragazzi di Carbone a rincorrere fin dalle prime battute, nonostante un’immediata chance sprecata da Mosconi. La ripresa è stata un vero e proprio ottovolante di emozioni e ribaltamenti di fronte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Inter Benfica Youth League: data e orario dell’incontro Leggi anche: Youth League, domani il quarto tra Inter e Benfica: orario e dove vederla Una raccolta di contenuti su Youth League Youth League, Inter sconfitta dal Benfica ed eliminata. Il programma delle semifinaliL'Inter Primavera è fuori dalla Youth League. I baby nerazzurri hanno infatti perso 3-2 in casa contro il Benfica, dicendo così addio. tuttomercatoweb.com Youth League, Inter-Benfica 2-3 risultato finale: non basta un grande cuore, nerazzurri eliminatiLa Primavera nerazzurra scende in campo per i quarti di finale: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... msn.com