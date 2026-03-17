Youth League domani il quarto tra Inter e Benfica | orario e dove vederla

Domani si giocherà il quarto di finale della UEFA Youth League tra Inter Primavera e Benfica. La partita, che si svolgerà in un orario ancora da definire, sarà visibile su canali specifici dedicati alle trasmissioni sportive. Dopo quasi un mese di pausa, il torneo riprende con questa sfida tra le due squadre giovanili.

Youth League. Dopo quasi un mese di attesa, la musica della UEFA Youth League torna a risuonare per l’ Inter Primavera. I ragazzi di Benito Carbone si apprestano a vivere una delle sfide più delicate della loro stagione: il quarto di finale contro i portoghesi del Benfica. L’appuntamento è fissato per domani – mercoledì 18 marzo – alle ore 16:00, nella cornice casalinga del KONAMI Football Centre di Milano, dove i nerazzurri cercheranno di sfruttare il fattore campo per proseguire il loro sogno europeo. Il cammino che ha portato l’ Inter a questo traguardo è stato entusiasmante, culminato nella spettacolare vittoria per 5-3 contro il Real Betis agli ottavi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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