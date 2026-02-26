Inter Benfica Youth League | data e orario dell’incontro

L’Inter Under 20 si prepara a sfidare il Benfica nella Youth League 202526, proseguendo il cammino nella competizione dopo aver eliminato il Betis negli ottavi di finale. La partita rappresenta un passo importante per la squadra, che punta a mantenere alta la concentrazione in vista di questa sfida. La data e l’orario dell’incontro sono stati ufficialmente comunicati, attirando l’attenzione dei tifosi.

Inter Benfica. L’Inter U20 continua il suo percorso nella UEFA Youth League 202526 dopo aver superato il Betis negli ottavi di finale. La squadra guidata da Carbone ha dimostrato grande solidità e continuità, conquistando il passaggio al turno successivo con prestazioni convincenti e determinazione. La sfida contro il Benfica sarà un vero e proprio banco di prova per i giovani nerazzurri, chiamati a confermare quanto di buono fatto fino ad ora. Il match si disputerà il 18 marzo alle ore 16 al KONAMI Football Centre, in gara unica, con la possibilità per la squadra di Carbone di centrare una semifinale prestigiosa e portare avanti le ambizioni europee del settore giovanile interista. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

