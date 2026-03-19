Yildiz è diventato il punto di riferimento della Juventus, con Luciano Spalletti che ha deciso di puntare su di lui fin dai primi giorni. Dal ruolo sul campo agli elogi durante le conferenze stampa, il numero 10 occupa una posizione centrale nel progetto tecnico della squadra. La sua presenza si fa sentire sia nelle scelte di formazione che nelle dichiarazioni ufficiali del tecnico.

di Paolo Rossi Yildiz è il faro di questa Juventus e Spalletti lo ha voluto fin da subito porre al centro della squadra: in campo e nelle parole in conferenza stampa. Da quando Luciano Spalletti si è seduto sulla panchina della Juventus, un nome è diventato rapidamente il centro di gravità delle sue analisi in conferenza stampa: Kenan Yildiz. Nelle dichiarazioni del tecnico toscano, rilasciate tra ottobre e marzo, traspare non solo una profonda ammirazione tecnico-tattica, ma un vero e proprio debole umano per il talento turco. Ecco come Spalletti vede e definisce il suo numero 10. ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE L’alieno e lo “spacca-moduli”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz al centro della Juventus di Spalletti: dal campo agli elogi in conferenza. Così Lucio ha costruito la squadra attorno al numero 10

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