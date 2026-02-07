Domani sera la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella 24esima giornata di Serie A. Spalletti ha parlato alla vigilia, sottolineando che Yildiz dà più energia alla squadra e che il giorno è importante per il futuro dei bianconeri. Sul fronte degli infortuni, Conceicao e Kelly sono ancora da valutare. I tifosi restano in attesa di scoprire chi scenderà in campo.

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lazio: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 24ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve si rialza dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Obiettivo: dare continuità alla vittoria di Parma nell'ultimo turno di Serie A e proseguire la marcia quarto posto. Bianconeri che ospitano domani la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Nel giorno di vigilia, sabato 7 febbraio, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alle 16 per presentare il match davanti ai media. RINNOVO YILDIZ – «Ci siamo vestiti tutti così perchè è un giorno importante per il futuro della Juventus.

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lazio: «Yildiz dà forza a tutta la squadra, è un giorno importante per il futuro della Juventus. Conceicao e Kelly sono da valutare»

