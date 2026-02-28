Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus ha affrontato diverse sfide nel campionato. La squadra ha mostrato variazioni di rendimento e ha lavorato per mantenere la competitività, con l’attenzione rivolta anche alle partite successive. La gestione tecnica ha cambiato approccio, con spazi di miglioramento evidenti. Le prossime sfide saranno decisive per capire la direzione del team verso la partita contro la Roma.

Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, dalla sindrome con Tudor al miracolo gestionale di Spalletti: come ha reagito la squadra agli impegni post Champions! C’è un segnale verso Roma

Leggi anche: Spalletti ha fatto (con Tudor) peggio di Thiago Motta, la Juventus rischia di non andare in Champions

Napoli-Juventus, come ha reagito il Maradona al ritorno di SpallettiÈ il ritorno di Luciano Spalletti a Napoli: la reazione dello stadio dove ha vinto lo Scudetto solo 2 anni fa Napoli-Juventus è un mix di emozioni.

Juventus, Buffon a Sky Sport su Luciano Spalletti: È l'allenatore giusto per la Juventus

Aggiornamenti e notizie su Juventus.

Discussioni sull' argomento La sindrome San Siro del Milan e il 2026 horror del Napoli; L'omaggio ai tifosi della Juve, il selfie con Del Piero e quelle parole rubate. La strana notte torinese di Victor Osimhen; Superficiali e ingenui: la due giorni fallimentare di un calcio italiano affetto dalla sindrome di Peter Pan.; Juventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla Champions.

Venesio, dalla rinascita Juve a Calciopoli: Azzerò tutto. Un'ora a parlare di Conte con Agnelli...Buongiorno Venesio, a che punto è la Juve? Mi spiego: con la prospettiva di chi ha vissuto da vicino i momenti felici e quelli difficili, la fase critica che dura quasi quattro anni sta finendo o ... tuttosport.com

Cosa non ha davvero funzionato a febbraio per la Juventus L’analisi di quanto successo - facebook.com facebook

#Osimhen è tornato a parlare della mancata esultanza contro la #Juventus x.com