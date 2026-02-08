Elisabetta Cocciaretto ripescata e vincente | a Doha batte Jacquemot e si regala Coco Gauff

L’azzurra Elisabetta Cocciaretto si prende una grande soddisfazione a Doha. Ripescata nel tabellone, ha vinto la sua partita contro Jacquemot e ora sogna di sfidare Coco Gauff. L’evento si è acceso dopo le tante rinunce di ultima ora, che hanno aperto le porte a molte giocatrici. Cocciaretto ha approfittato dell’occasione e ha mostrato tutta la sua determinazione in campo.

L'ondata di rinunce dell'ultimo momento al WTA 1000 di Doha regala a Elisabetta Cocciaretto una doppia soddisfazione. La prima è quella di giocare il tabellone principale dopo che, nelle qualificazioni, aveva perso al turno decisivo dalla russa sotto bandiera francese Varvara Gracheva per 6-1 6-2. La seconda, in verità, se la va fondamentalmente a guadagnare, battendo la transalpina (in quanto tale) Elsa Jacquemot per 7-6(4) 6-2 e potendo così andare a giocare contro Coco Gauff martedì. Tutta la sequenza arriva a seguito del forfait dell'americana McCartney Kessler. Primo set che inizia secondo dinamiche di relativa tranquillità, con Cocciaretto che deve comunque salvare una palla break sullo 0-1 e poi risalire da 15-30 sull'1-2, riuscendo comunque a tenere il proprio turno di battuta.

