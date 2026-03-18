Raid sul gas iraniano Teheran colpisce maxi-impianto in Qatar | Nuova fase Il Wsj | Trump non vuole altri attacchi sull' energia

Teheran ha condotto un raid su un impianto di gas in Qatar, segnando una nuova fase nelle tensioni regionali. Il sito è stato colpito in una operazione che ha coinvolto l'esercito iraniano, mentre il ministro dell'intelligence di Teheran è stato ucciso in circostanze non specificate. Il leader supremo ha commentato che ogni sangue ha un prezzo, alimentando ulteriori speculazioni sulla situazione.

Ucciso ministro dell'intelligence di Teheran. Khamenei: «Ogni sangue ha un prezzo che i suoi assassini presto dovranno pagare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Raid sul gas iraniano, Teheran colpisce maxi-impianto in Qatar: "Nuova fase". Il Wsj: "Trump non vuole altri attacchi sull'energia" Articoli correlati Leggi anche: Bombe sul gas iraniano, rappresaglia Pasdaran: «Colpiremo siti petroliferi del Golfo». E in Qatar va in fiamme maxi-gasdotto Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras LaffanUn nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar. Aggiornamenti e notizie su Raid sul gas iraniano Teheran colpisce... Temi più discussi: Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Guerra Iran oggi, news e ultime notizie: attaccata ambasciata Usa in Iraq, raid su isola Kharg; Guerra in Iran, le notizie del 18 marzo; Chi era Ali Larijani, l'uomo forte del regime iraniano ucciso in un raid israeliano. In Iran ucciso anche il capo degli 007. Colpito il più grande giacimento di gas del mondoAl 19esimo giorno di guerra, raid sulle infrastrutture energetiche di Teheran, che promette controffensive nella penisola arabica. Il prezzo del ... avvenire.it Iran, raid di Israele contro raffinerie e il giacimento di gas più grande al mondo. Teheran risponde minacciando Arabia, Emirati e Qatar. Barile di nuovo sopra i 100 dollariRaid israeliano colpisce impianti energetici iraniani. Teheran minaccia Arabia, Qatar ed Emirati mentre il petrolio supera i 100 dollari ... ilfattoquotidiano.it Il raid di Israele contro le raffinerie statali di Assaluyeh colpisce il sistema centrale di approvigionamento energetico di Teheran - facebook.com facebook Il bombardamento. L’esplosione. Il collasso. Un raid israeliano su Beirut ha colpito un palazzo, sbriciolandolo. Secondo le autorità libanesi, sono almeno sei le vittime e 24 i feriti. Il video è stato diffuso dal professore Bilal Kaafarani x.com