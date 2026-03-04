Quattrozampeinfiera | L’evento pet che trasforma Roma

Quattrozampeinfiera è un evento dedicato agli amanti degli animali da compagnia che si svolge a Fiera Roma il 14 e 15 marzo. La manifestazione è interattiva e si rivolge a chi desidera scoprire le ultime novità e prodotti per i propri animali. Durante le due giornate, i visitatori possono partecipare a diverse attività e incontri pensati appositamente per il mondo pet.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Roma si prepara a diventare la capitale del mondo pet. Il 14 e 15 marzo, gli spazi di Fiera Roma ospiteranno una nuova edizione di Quattrozampeinfiera, un appuntamento che, anno dopo anno, si è consolidato come un punto di riferimento imprescindibile per chiunque viva il rapporto con il proprio cane o gatto come una parte integrante e fondamentale della propria vita familiare. Non si tratta della classica fiera espositiva, bensì di un evento immersivo progettato per abbattere la barriera tra pubblico e protagonisti, dove il visitatore non è uno spettatore passivo, ma un partecipante attivo insieme al proprio compagno a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Quattrozampeinfiera: L’evento pet che trasforma Roma Quattrozampeinfiera a Padova: l'evento dedicato agli animali in FieraSabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, la Fiera di Padova, apre le porte a Quattrozampeinfiera, l’evento più atteso da chi vive ogni giorno il... Burraco mania: un torneo solidale che trasforma il gioco in evento socialeFirenze, 12 febbraio 2026 - Il burraco non è più soltanto un passatempo da tavolo ma, ormai sono in molti a poterlo confermare, un vero fenomeno... Tutto quello che riguarda Quattrozampeinfiera L'evento pet che.... Discussioni sull' argomento Quattrozampeinfiera, il 14 e 15 marzo evento pet a Roma; Roma diventa il paradiso dei pet: arriva Quattrozampeinfiera il 14 e 15 marzo. Quattrozampeinfiera, il 14 e 15 marzo evento pet a RomaIl 14 e 15 marzo Fiera Roma ospita Quattrozampeinfiera, la manifestazione italiana dedicata a cani, gatti e animali d’affezione che trasforma la Capitale in un punto di riferimento per il mondo pet. rainews.it Roma diventa il paradiso dei pet: arriva Quattrozampeinfiera il 14 e 15 marzoUn appuntamento ormai iconico che celebra il legame speciale tra uomo e animale, tra divertimento, spettacolo e tante novità ... ilmetropolitano.it Show Time sul Red Carpet di Quattrozampeinfiera Roma Domenica il palco si accende con i ragazzi del Centro studi danza classica, pronti a regalare al pubblico due momenti di grande energia ed emozione Domenica 15 marzo 2026 Ore 12.4 facebook