World of Warcraft | l’aggiornamento pre-espansione di Midnight arriva il 21 gennaio

Il 21 gennaio segna l’arrivo dell’aggiornamento pre-espansione di Midnight per World of Warcraft. Con questa patch, l’invasione del Vuoto prenderà piede ad Azeroth, preparando i giocatori al nuovo capitolo della Saga dell’Anima del Mondo. Un aggiornamento importante che apre ufficialmente la strada alla prossima fase della storia del gioco, offrendo nuove sfide e contenuti da esplorare.

L’invasione del Vuoto è pronta ad abbattersi su Azeroth. Blizzard ha annunciato che l’ aggiornamento pre-espansione di Midnight sarà disponibile a partire dal 21 gennaio, segnando l’inizio ufficiale della transizione verso il secondo capitolo della Saga dell’Anima del Mondo. Con l’arrivo delle forze del Vuoto guidate da una Xal’atath potenziata, l’update porterà il client di World of Warcraft alla versione 12.0, introducendo in anticipo alcune delle principali novità di sistema e di gameplay che caratterizzeranno l’espansione in arrivo. Nuova specializzazione e combinazioni di classe. Tra le aggiunte più rilevanti spicca l’introduzione della nuova specializzazione del Cacciatore di Demoni: Divoratore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

