Nasce l’amatriciana day per celebrare uno dei piatti più amati al mondo | ecco quando si festeggerà e perché

L’amatriciana diventa protagonista di un giorno tutto suo. Da quest’anno, la piccola cittadina del Lazio festeggia l’amatriciana con una giornata dedicata, per celebrare uno dei piatti più amati al mondo. L’obiettivo è mettere in risalto questa ricetta che unisce le persone ovunque si trovi, portando in tavola un pezzo di storia italiana. La festa si terrà presto, con eventi e iniziative per coinvolgere appassionati e ristoratori, tutti uniti dal desiderio di rendere omaggio a questa specialità.

C'è un filo rosso che lega le tavole di tutto il mondo alla piccola cittadina di Amatrice, nel Lazio: è il sugo saporito di una delle ricette più amate del patrimonio italiano. Per onorare questa eccellenza, il 6 marzo 2026 debutterà ufficialmente l' International Amatriciana Day. Non si tratta solo di una festa per il palato, ma di un'iniziativa globale nata per proteggere la storia di un territorio e la purezza dei suoi ingredienti. La scelta della data non è casuale, ma celebra un traguardo fondamentale per la gastronomia europea. Il 6 marzo 2020, infatti, l'Unione Europea ha ufficialmente iscritto l' Amatriciana Tradizionale nel registro delle STG (Specialità Tradizionale Garantita).

