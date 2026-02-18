Secondo il report Iqvia, più pazienti sopravvivono al tumore grazie ai progressi nelle terapie e all’aumento delle strategie di trattamento sequenziale. La causa di questo miglioramento è legata ai nuovi farmaci e alle cure personalizzate, che permettono di prolungare le speranze di vita. Un esempio concreto è l’impiego di combinazioni di farmaci più efficaci rispetto al passato.

Aumentano i pazienti che sopravvivono alla diagnosi di tumore, si moltiplicano le terapie sequenziali e cresce la complessità dei percorsi di cura. Secondo l’analisi di Iqvia il futuro dell’oncologia in Italia è promettente: i progressi negli screening e nei trattamenti aprono la strada a esisti clinici migliori. Migliorano i tassi di sopravvivenza . La partecipazione agli screening è infatti aumentata in modo significativo, con una crescita rilevante nei programmi per colon-retto e mammella. Si registrano però difformità regionali, con esiti migliori laddove i programmi di screening sono strutturati e con alta adesione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore: ecco perché più pazienti sopravvivono. Il report Iqvia

Il tumore all’occhio nei bambini. “Arrivano pazienti ogni settimana. Malattia rara, ecco cosa fare”Il tumore all’occhio nei bambini è una condizione rara ma grave, che richiede attenzione e tempestività.

Leggi anche: Più pazienti, più diagnosi precoci e nuove tecniche: il professor Ercolani spiega come sta cambiando la lotta al tumore al pancreas

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.