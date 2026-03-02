Sul red carpet dei 2026 Actor Awards, ex SAG Awards, si sono visti momenti di grande affetto tra le star. Sam Rockwell ha mostrato uno sguardo innamorato, mentre Katharine Ross e Sam Elliott hanno sfoggiato un’eleganza senza tempo. La scena si è riempita di gesti e sguardi che hanno catturato l’attenzione di fotografi e pubblico, rendendo la serata un vero spettacolo di romanticismo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dallo sguardo innamorato di Sam Rockwell all'amore senza tempo di Katharine Ross e Sam Elliott, mano nella mano da oltre 40 anni: ecco tutti i momenti più romantici delle star sul tappeto rosso Il red carpet dei 2026 Actor Awards (ex SAG Awards) si è trasformato in una vera passerella d’amore. Tra abbracci, occhiate complici e piccoli gesti romantici, le star si sono lasciate andare alla loro intimità davanti agli obiettivi, regalando momenti di tenerezza e glamour. Dalla spontaneità di Sam Rockwell e Leslie Bibb alla complicità discreta di Emma Stone e Dave McCary, ogni coppia ha saputo catturare l’attenzione dei fotografi e il cuore del pubblico, dimostrando che l’amore e la dolcezza non passano mai di moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dallo sguardo innamorato di Sam Rockwell all’eleganza senza tempo di Katharine Ross e Sam Elliott, ecco tutti i momenti più romantici delle star sul tappeto rosso

Fallout 2: Walton Goggins e Justin Theroux fra glitch, UFO e le stranezze del loro amico Sam RockwellCon l'arrivo di Fallout 2 abbiamo intervistato il co-protagonista Walton Goggins e la new entry Justin Theroux per una chiacchierata davvero fuori...

Sam elliott e la storia triste di tommy nella seconda stagione di landman episodo 4reazioni di sam elliott alla storia difficile di tommy norris in landman La seconda stagione della serie Landman ha portato alla luce dettagli...