Woody Harrelson ha condiviso che, durante le riprese di True Detective, ha spesso desiderato reagire con rabbia nei confronti di Matthew McConaughey a causa del suo approccio alla recitazione. L’attore ha spiegato che alcune differenze nel metodo di interpretazione hanno creato tensioni sul set, rendendo difficile lavorare insieme. Questo racconto offre uno sguardo autentico sulla dinamica tra i due attori durante la produzione della serie.

L'attore ha spiegato che l'approccio alla recitazione dell'amico e collega gli ha causato qualche problema sul set della serie. Woody Harrelson, parlando dell'esperienza vissuta sul set di True Detective, ha ammesso che ci sono state molte occasioni in cui avrebbe voluto prendere a pugni Matthew McConaughey. Le due star erano ospiti del podcast Where Everybody Knows Your Name condotto da Ted Danson e hanno condiviso qualche dettaglio di quanto accaduto durante la realizzazione dello show ideato da Nic Pizzolatto. Le difficoltà vissute da Harrelson con McConaughey sul set L'attore ha raccontato, parlando di Matthew McConaughey: "Lui usa il metodo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

True Detective, Woody Harrelson: "Molte volte avrei voluto prendere a pugni Matthew McConaughey" - Matthew ha spiegato che doveva essere "stoico" durante le pause perché voleva rimanere nei pensieri e nelle emozioni del suo personaggio. movieplayer.it