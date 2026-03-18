Shai 40 punti e Thunder ai playoff Westbrook nella storia | supera due miti è il 5° assistman di sempre

Shai Gilgeous-Alexander ha portato Oklahoma City alla nona vittoria consecutiva, contribuendo con 40 punti. I Thunder sono ormai qualificati ai playoff. Westbrook ha superato due leggende nella classifica degli assist, diventando il quinto assistman di sempre nella storia della lega. Nel frattempo, San Antonio ha ottenuto una vittoria e altri team hanno ottenuto successi nelle partite recenti.

Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City alla nona vittoria consecutiva. Successi per San Antonio, Denver, Detroit, Minnesota, New York, Charlotte e Cleveland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Shai, 40 punti e Thunder ai playoff. Westbrook nella storia: supera due miti, è il 5° assistman di sempre Articoli correlati Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storiaIl Dow Jones, indice storico della Borsa di New York, ha superato venerdì per la prima volta nella sua storia la soglia simbolica dei 50. Il Dow Jones supera i 50.000 punti per la prima volta nella sua storiaIl Dow Jones, indice storico della Borsa di New York, ha superato venerdì per la prima volta nella sua storia la soglia simbolica dei 50. Approfondimenti e contenuti su Shai 40 punti e Thunder ai playoff... Temi più discussi: Shai, 40 punti e Thunder ai playoff. Westbrook nella storia: supera due miti, è il 5° assistman di sempre; Blog | Nba, 126 partite sopra i 20 punti: Shai Gilgeous-Alexander e il record impossibile di Wilt Chamberlain - Info Data; SGA, 125 gare da almeno 20 punti: il record di Wilt è a un passo; NBA: Shai Gilgeous-Alexander batte il record di Wilt Chamberlain. Shai, 40 punti e Thunder ai playoff. Westbrook nella storia: supera due miti, è il 5° assistman di sempreGilgeous-Alexander trascina Oklahoma City alla nona vittoria consecutiva. Successi per San Antonio, Denver, Detroit, Minnesota, New York, Charlotte e Cleveland ... msn.com Doncic ne fa 51 e Shai sorpassa Chamberlain. Boston e San Antonio koÈ la serata del sorpasso di Gilgeous-Alexander al record del centro di Phila. Lakers che volano con lo sloveno. Cadono Celtics e Spurs. Detroit scappa ad Ovest ... tuttosport.com Oklahoma City Thunder, ottava vittoria di fila: Shai Gilgeous-Alexander salva la striscia da 20 x.com La striscia di 128 gare consecutive da 20+ punti di Shai Gilgeous-Alexander è stata seriamente in pericolo durante la sfida contro Minnesota. Il canadese la salva e la mantiene viva grazie a un jumper a poco meno di 2 minuti dalla fine. OKC vince con più di q - facebook.com facebook