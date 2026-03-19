weekend al cinema tra film degli oscar e tante nuove uscite

Questo weekend di marzo, nelle sale cinematografiche, si possono vedere diversi film tra cui alcuni vincitori degli Oscar 2026 e nuove uscite di vari generi. La programmazione include film di fantascienza e storie che affrontano temi generazionali, offrendo agli spettatori una vasta scelta di titoli da godersi al cinema. L’offerta si presenta particolarmente ricca e diversificata.

NELLE SALE. Questo weekend di marzo (21-22) si presenta particolarmente ricco e variegato, con un’offerta che spazia dalla fantascienza al racconto generazionale, passando per il ritorno in sala di alcuni grandi vincitori degli Oscar 2026. Tra le uscite di maggiore richiamo spicca «L’ultima missione - Project Hail Mary», film fantascientifico diretto da Phil Lord e Christopher Miller e interpretato da Ryan Gosling, Sandra Hüller e Milana Vayntrub. Tratto dal romanzo di Andy Weir, racconta la storia di un insegnante di scienze che si risveglia su un’astronave senza memoria e scopre di essere l’unico sopravvissuto di una missione disperata per salvare la Terra da una catastrofe cosmica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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