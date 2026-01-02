Checco Zalone Avatar e le nuove uscite al cinema

Nel fine settimana, il cinema offre diverse opzioni tra cui il continuo successo di «Buen Camino» e «Avatar». Sono inoltre in programmazione nuove uscite, tra cui il film di «Spongebob» dedicato ai più piccoli. Un’occasione per scegliere tra diversi generi e gusti cinematografici, nel rispetto delle preferenze di ogni spettatore.

Checco Zalone continua la corsa: quasi 8 milioni di incassi solo a Santo Stefano. Buen Camino visto già da 1,6 mln di spettatori - Il nuovo film di Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, batte «Avatar» e segna un record storico per il cinema italiano ... milanofinanza.it

Cinema italiano, Checco Zalone padrone degli ultimi quindici anni: 4 i suoi film nella top five. E Buen Camino… - Anche i soliti schizzinosi, a Capodanno devono pesare, incartare e portare a casa: Checco Zalone con il suo nuovo film Buen Camino ( Medusa Film )ha vinto la sfida al box office. igizmo.it

Checco Zalone torna al cinema con Buen camino

#BuenCamino con #CheccoZalone ha superato 41 milioni d’incasso x.com

Checco Zalone ti aspetta al Cityplex Moderno con il suo nuovo attesissimo film "Buen Camino". Dal 1 al 7 gennaio, non perdere l'occasione di vivere un viaggio esilarante e indimenticabile sul grande schermo. Acquista i tuoi biglietti sul nostro sito www.cit - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.