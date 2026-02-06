Rassegna CAI ' Terre Alte 2026' serata dedicata a Walter Bonatti

Mercoledì 11 febbraio alle 19.30, il CAI di Foggia organizza una serata dedicata a Walter Bonatti. L’appuntamento fa parte della rassegna ‘Terre Alte’ e si svolge nella sede dell’associazione. Un’occasione per ricordare uno dei grandi alpinisti italiani e riflettere sulla sua eredità.

Mercoledì 11 febbraio alle ore 19.30 presso la sede del CAI di Foggia si terrà un nuovo appuntamento della rassegna ‘Terre Alte’. L’incontro sarà dedicato ai miti della montagna e dell’esplorazione con un approfondimento sulla figura di Walter Bonatti, protagonista centrale della storia dell’alpinismo del Novecento. In un contesto culturale spesso orientato al sensazionale, ‘Terre Alte’ intende proporre una riflessione sui miti autentici della montagna, intesi come esempi di esperienza, misura, responsabilità e conoscenza. Walter Bonatti incarna pienamente questa dimensione. La vastità della sua opera – testimoniata da articoli, fotografie, libri, film e da un archivio personale di oltre cinquecentomila documenti, oggi conservato al Museo Nazionale della Montagna – rende complesso qualsiasi tentativo di sintesi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La rassegna ‘Terre Alte 20252026’, organizzata dal CAI di Foggia, torna con la seconda stagione dedicata alla grande montagna.

