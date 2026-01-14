Cinema finite le riprese di Bianco con Borghi-Walter Bonatti

Le riprese del film “Bianco”, diretto da Daniele Vicari e interpretato da Alessandro Borghi nel ruolo di Walter Bonatti, si sono concluse in Alto Adige, nell’Alta Val Venosta. La produzione ha portato avanti le riprese in questa zona montuosa, portando avanti un progetto che racconta la vita e le imprese del celebre alpinista. La fase di ripresa si è conclusa, ora si attende la post-produzione del film.

Roma, 14 gen. (askanews) – Si sono concluse in Alto Adige, nella zona montuosa dell'Alta Val Venosta, le riprese di "Bianco", il nuovo film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nel ruolo del grande alpinista Walter Bonatti. Sarà prossimamente al cinema con 01 Distribution. "Dopo l'ultimo ciak di Bianco, tre mesi tra 3000 e 3500 metri d'altezza – ha dichiarato il regista Daniele Vicari all'indomani della fine delle riprese – ci siamo resi conto di non aver avuto nemmeno un cedimento, solo il desiderio di continuare ad essere lì. La montagna dà energia, ci guida verso l'alto e ci chiede solo di essere rispettata.

