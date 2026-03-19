Il nuovo presidente della Scuola della magistratura, scelto da Fratelli d’Italia, ha fatto un appello a favore del voto Sì al prossimo referendum. Ha affermato che chi desidera una magistratura autonoma e indipendente dovrebbe sostenere questa scelta, sottolineando l’importanza di evitare condizionamenti politici e ideologici nella giustizia. La sua dichiarazione è rivolta agli elettori che partecipano alla consultazione.

“Al prossimo referendum voterò Sì e penso che debbano votare Sì tutti coloro che vogliono una magistratura autonoma e indipendente, estranea ai condizionamenti politici e ideologici ”. Parole di Mauro Paladini, da ieri al vertice della Scuola superiore della magistratura, contenute in un video tuttora visibile sulla pagina Facebook del Comitato Sì riforma, presieduto dal costituzionalista ed ex vice presidente della Consulta Nicolò Zanon. Ma andiamo per ordine. Dalle 12 e 40 di mercoledì 18 marzo Mauro Paladini è il nuovo presidente della Scuola della magistratura. Lui stesso, pochi minuti prima, ha presentato la sua candidatura in alternativa a quella dell’ormai ex presidente, e anche dimissionaria dal Comitato direttivo, Silvana Sciarra, a sua volta ex presidente della Consulta con Zanon come vice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Votate Sì”: l’appello “imparziale” di Paladini, il nuovo presidente della Scuola della magistratura voluto da Fdi

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