Sergio Mattarella il presidente della Repubblica a Napoli | si inaugura la Scuola Superiore della Magistratura

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto nel Salone dei busti di Castel Capuano, a Napoli, dove si celebra l'inaugurazione dell'anno dei corsi formativi per i giovani magistrati. Sono presenti il vice presidente del CDM Fabio Pinelli, i vertici degli uffici giudiziari, il sindaco Manfredi, il presidente della Regione Fico e il cardinale Battaglia. Conclude la presidente della Scuola, Silvana Sciarra. Apre la cerimonia il quartetto d'archi del Teatro di San Carlo. Nei loro interventi, Pinelli, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto hanno sottolineato il valore della formazione e il ruolo centrale del magistrato scolpito nella nostra carta costituzionale. «Nell'era in cui tutti si ergono a giudici sui più diversi argomenti dove la prudenza non sembra essere un costume di vita, dove i più sembrano avere il dono delle certezze incrollabili e della propria infallibilità, nell'era della giustizia mediatica, nella quale questioni delicatissime sono affrontate in maniera superficiale e spesso faziosa (pensando più allo share che ai contenuti), nell'era dove ciascuno di noi sembra doversi piegare alla banalizzazione per rincorrere affannosamente e illusoriamente la velocità degli scambi informativi, la Scuola resta un presidio che meritoriamente tramanda la cultura del dubbio, fondamento etico e metodologico della funzione giudiziaria» ha sottolineato Pinelli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il Presidente Mattarella a Napoli per l'inaugurazione dell'anno formativo della Scuola Superiore di MagistraturaIl Presidente Mattarella si trova a Napoli per l'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore di Magistratura, un evento che si svolge mercoledì 25 febbraio alle 11 presso Castel Capuano.

