La destra ha deciso di assumere il controllo della Scuola della magistratura, con Mauro Paladini come nuovo presidente, sostenuto dal candidato di Mantovano. A quattro giorni dal referendum, le figure di spicco del governo hanno inviato un messaggio chiaro riguardo alle possibili ripercussioni sulla magistratura nel caso in cui vincesse il Sì sulla separazione delle carriere.

A quattro giorni dal referendum, Meloni, Nordio e Mantovano inviano un segnale ben preciso sul futuro delle toghe se per caso dovesse prevalere il Sì sulla separazione delle carriere. Alla Scuola della magistratura, come aveva anticipato il Fatto quotidiano, finisce l’ era di Silvana Sciarra e inizia quella di Mauro Paladini. Con un secco sei a quattro. Sciarra non ritira neppure la scheda. Mentre Paladini annuncia la sua candidatura. Vincono i rappresentanti mandati a Scandicci dal Guardasigilli Carlo Nordio. Perdono i togati eletti dal Csm. L’ex presidente della Corte costituzionale Sciarra, indicata dal Pd nel 2014, viene bocciata dai giudici e dai laici di destra per il rinnovo della presidenza della Scuola superiore della magistratura, dov’era stata votata due anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La destra si “prende” la Scuola della magistratura: la presidenza a Mauro Paladini, il candidato di Mantovano

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