Garnacho sfida il passato | Se lo United può farlo possiamo farlo noi e i tifosi lo deridono dopo la sconfitta Daily Mail

Alejandro Garnacho ha sfidato il passato con una frase pronunciata dopo la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal. Il giovane attaccante ha detto che se il Manchester United può farcela, anche loro possono riuscirci. Ma la sua provocazione non è andata giù ai tifosi dei Red Devils, che lo hanno preso in giro sui social. Dopo la partita, Garnacho ha attirato l’attenzione, non solo per le sue parole, ma anche per le reazioni che sono arrivate di conseguenza.

Alejandro Garnacho si è trovato sul lato ricevente delle prese in giro dei tifosi del Manchester United dopo che una provocazione al suo ex club si è ritorta contro, in seguito alla sconfitta del Chelsea contro l'Arsenal nella semifinale della Carabao Cup martedì. Un tempo era anche accostato al Napoli. Garnacho deriso da tutti. Scrive il Daily Mail: "Il nazionale argentino, che si è unito al Chelsea per 40 milioni di sterline la scorsa estate, aveva lasciato Old Trafford in circostanze complicate dopo essere stato parte della cosiddetta 'squadra bomba' di Ruben Amorim.

