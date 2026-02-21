volley b e b1 femminile per la biauto jumboffice una trasferta delicata

La Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley si prepara a giocare una partita difficile a Montespertoli, nel corso della sedicesima giornata di Serie B1 femminile. La squadra toscana affronta un avversario compatto e motivato, deciso a conquistare punti importanti in casa. La sfida si svolgerà alle ore 21, offrendo l’opportunità di vedere da vicino le strategie delle due formazioni. La partita promette emozioni per gli appassionati di volley femminile.

La sedicesima giornata del campionato di Serie B1 femminile, vede la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley di scena (ore 21) a Montespertoli. La squadra figlinese, dopo la strepitosa affermazione a Ripalta Cremasca e stante le contemporanee sconfitte della capolista Ravenna e del Campagnola Emilia nella scorsa giornata del torneo cadetto, è balzata meritatamente al secondo posto, a sole tre lunghezze dalle ravennati. Ovviamente, dunque, il sestetto allenato da Chiappafreddo punta a fare bottino pieno, in ottica promozione, nell’odierna trasferta e classifica alla mano (le locali sono in nona posizione) ci sono ottime probabilità che ci riesca.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley b1 femminile e b. Biauto Jumboffice, sfida casalinga con GrossetoDopo la pausa delle festività, le squadre della nostra provincia tornano in campo nella serie B1 femminile e B.

Volley b. Biauto Jumboffice vince la battaglia al quinto set. Grosseto si arrende dopo una partita equilibrataBiauto Jumboffice Sestese ha conquistato la vittoria al quinto set contro Invicta Grosseto in una partita equilibrata.

