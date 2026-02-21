Volley b e b1 femminile Per la Biauto Jumboffice una trasferta delicata
La Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley si prepara a giocare una partita difficile a Montespertoli, nel corso della sedicesima giornata di Serie B1 femminile. La squadra toscana affronta un avversario compatto e motivato, deciso a conquistare punti importanti in casa. La sfida si svolgerà alle ore 21, offrendo l’opportunità di vedere da vicino le strategie delle due formazioni. La partita promette emozioni per gli appassionati di volley femminile.
La sedicesima giornata del campionato di Serie B1 femminile, vede la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley di scena (ore 21) a Montespertoli. La squadra figlinese, dopo la strepitosa affermazione a Ripalta Cremasca e stante le contemporanee sconfitte della capolista Ravenna e del Campagnola Emilia nella scorsa giornata del torneo cadetto, è balzata meritatamente al secondo posto, a sole tre lunghezze dalle ravennati. Ovviamente, dunque, il sestetto allenato da Chiappafreddo punta a fare bottino pieno, in ottica promozione, nell’odierna trasferta e classifica alla mano (le locali sono in nona posizione) ci sono ottime probabilità che ci riesca.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Volley b1 femminile e b. Biauto Jumboffice, sfida casalinga con GrossetoDopo la pausa delle festività, le squadre della nostra provincia tornano in campo nella serie B1 femminile e B.
Volley b. Biauto Jumboffice vince la battaglia al quinto set. Grosseto si arrende dopo una partita equilibrataBiauto Jumboffice Sestese ha conquistato la vittoria al quinto set contro Invicta Grosseto in una partita equilibrata.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le squadre qualificate alla Final Four di Coppa Italia Serie B; Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio si prende tre punti con Montesport; Volley Club B1 femminile, scontro salvezza per l’Elettromeccanica Angelini; Pallavolo B1 femminile: per il Mondovì Volley un San Valentino al PalaManera.
Volley B1 femminile, Lasersoft Riccione ospita sabato Ripalta CremascaLe riccionesi allenate da Michele Piraccini e Catia Piccioni si trovano a quota 16 punti, reduci dal ko esterno a Reggio Emilia ... altarimini.it
Volley B1/F – Mondovì a Garlasco: assalto alla capolista per interrompere la crisi, Villa Cortese ad AostaVolley B1/F Mondovì a Garlasco: assalto alla capolista per interrompere la crisi; Villa Cortese ad Aosta, scontro equilibrato ... ideawebtv.it
La Serie B di Coach Bocini esce sconfitta per 0-3 contro Biauto Jumboffice FI - facebook.com facebook