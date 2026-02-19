Volley serie B1 femminile Battuta d’arresto in trasferta per Riccione

Il motivo della sconfitta della Lasersoft Riccione contro il Centro Volley Reggiano è la scarsa incisività in attacco. La squadra romagnola ha faticato a trovare punti, subendo molte battute efficaci da parte delle avversarie. La partita si è giocata in modo deciso fin dall’inizio, con le locali che hanno preso il comando del gioco senza lasciare spazio alle ospiti. Riccione ha tentato di reagire, ma senza successo. La prossima partita si terrà tra una settimana, in casa contro una squadra di alta classifica.

Battuta d'arresto pesante per la Lasersoft Riccione, che in casa del Centro Volley Reggiano perde 3-0 senza mai dare la sensazione di poterla riaprire. La squadra di Piraccini non è riuscita a trovare il proprio ritmo nel corso del match, sempre a rincorsa dell'avversario subendo fin dal primo scambio l'intensità e l'organizzazione delle padrone di casa. La gara inizia bene con Gabellini e Castellucci, ma le reggiane piazzano subito un break di 8-1 e comandano il primo set. Il Cvr vola addirittura sul 18-5, firmando un eloquente 25-12 a fine primo che mette la partita sui binari preferiti da chi gioca in casa.