Spalletti Juventus tutto apparecchiato per il rinnovo del tecnico | si va verso questo scenario Le ultime dalla Continassa

Secondo le ultime notizie dalla Continassa, il tecnico Spalletti sembra ormai vicino a firmare il rinnovo del contratto con la Juventus. Tutto sembra essere stato predisposto per questa decisione, che confermerebbe la volontà del club di proseguire con questa scelta. La trattativa sembra ormai definita e il futuro di Spalletti alla guida della squadra appare quasi certo.

Spalletti Juventus: il punto sulla fondamentale stabilità del progetto tecnico bianconero e sull’importanza dei recenti risultati. Il percorso della Juve in questa delicata fase della stagione trova una sua precisa identità grazie al grandissimo lavoro svolto quotidianamente dall’allenatore. Secondo l’analisi di Paolo Aghemo a Sky Sport, lo scenario principale porta in maniera decisa verso la meritata conferma di Luciano Spalletti sulla panchina. Questa importante prospettiva di continuità garantisce una fondamentale sicurezza a tutto l’ambiente, infondendo una totale stabilità al progetto tecnico che la società vuole sviluppare per competere sempre ad altissimi livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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