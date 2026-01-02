Rinnovo Vlahovic il Milan studia la strategia migliore per assicurarsi l’attaccante serbo | ecco di cosa si tratta Le ultime sul possibile addio
Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus rimane un tema centrale, mentre il Milan valuta le strategie più adeguate per un eventuale acquisto a parametro zero. Le ultime notizie suggeriscono un’attenzione particolare alla situazione contrattuale dell’attaccante serbo e alle possibili alternative per il club rossonero. Questo articolo analizza gli sviluppi più recenti e le opzioni a disposizione delle due squadre in vista del mercato.
Rinnovo Vlahovic, il nodo del rinnovo con i bianconeri e l’ipotesi del colpo a parametro zero da parte del Milan di Allegri. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus appare sempre più incerto e denso di interrogativi. Secondo quanto riportato da recenti indiscrezioni giornalistiche, l’attaccante classe 2000 della nazionale serba, il cui contratto con il club bianconero scadrà al termine della stagione attuale, difficilmente firmerà un prolungamento. La mancata intesa per il rinnovo sembra spingere il calciatore verso la ricerca di una nuova esperienza professionale a partire dal prossimo luglio, aprendo uno scenario clamoroso che lo vedrebbe libero di accordarsi con un nuovo club già dai primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Vlahovic Milan, nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo: c’è stato un incontro. Le ultime sull’interesse di Allegri
Leggi anche: Vlahovic Juve, rinnovo possibile? Di Marzio fa il punto sul futuro del centravanti serbo. Cosa può succedere con Dusan
Da Vlahovic e Maignan, da Bernardo Silva a Ruben Neves: la top 10 dei giocatori in scadenza nel 2026; Vlahovic per il rinnovo con la Juventus margini ridottissimi | due opzioni per lui Il Milan …; Futuro di Lewandowski in bilico: il Barça studia il colpo Vlahovic.
Rinnovo Vlahovic, chiarimenti su quello che è il nuovo corso del centravanti della Juve. La situazione attuale - Il punto Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi in casa Juventus, con il contratto del centravanti ... calcionews24.com
Futuro di Lewandowski in bilico: il Barça studia il colpo Vlahovic - Tra i nomi più caldi per il mercato dell'estate prossima potrebbe esserci quello di Robert Lewandowski, uno degli attaccanti più forti della sua generazione che sarà ... milannews.it
Il futuro Vlahovic resta in bilico: rinnovo fermo e il Barcellona si fa avanti - L’attaccante serbo, attualmente alle prese con un infortunio che potrebbe rimandarne il rientro in campo ... tuttojuve.com
Rinnovo #Vlahovic Le condizioni del prolungamento - facebook.com facebook
Rinnovo #Vlahovic Le condizioni del prolungamento x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.