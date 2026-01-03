Myriam Sylla splendida top scorer in Turchia! Orro riparte con una vittoria di forza senza Vargas
La Sultanlar Ligi, il principale campionato di volley femminile in Turchia, è tornata in campo dopo le festività natalizie. Myriam Sylla si distingue come miglior realizzatrice, confermando il suo ruolo di protagonista. Nel frattempo, Orro riparte con una vittoria importante, senza Vargas. La competizione continua a mostrare il suo livello elevato, offrendo interessanti sfide alle squadre e ai tifosi.
La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è ripartito dopo un paio di settimane di stop in concomitanza con le festività natalizie. Il torneo si è riaperto con la quattordicesima giornata (la prima del girone di ritorno) e le giocatrici italiane di punta sono state assolute protagoniste nei successi delle rispettive squadre, fornendo delle prestazioni agonistiche di assoluto rilievo, da vere Campionesse Olimpiche e del mondo. Myriam Sylla ha ripreso con il turbo, rendendosi protagonista di una partita in trasferta di elevato spessore tecnico e chiudendo da top scorer: 18 punti (54% in attacco e 44% in ricezione, un muro) per trascinare il suo Galatasaray Istanbul alla vittoria per 3-0 (25-19; 25-23; 25-11) in casa del poco quotato Aydin Buyuksehir Belediyespor. 🔗 Leggi su Oasport.it
