Basket Nella Divisione regionale 1 Legends scivolone in casa della Chimenti Leonardi top scorer

I Legends hanno iniziato il girone di ritorno della Divisione regionale 1 con una sconfitta in trasferta contro la Polisportiva Chimenti, terminata con il punteggio di 77-58. La partita si è svolta a Livorno e ha visto Leonardi come miglior realizzatore della squadra. Un avvio difficile che richiederà maggiore attenzione per le prossime gare del campionato.

Inizia male e nel modo peggiore, il girone di ritorno dei Legends che nella trasferta di Livorno, valida per la prima giornata di ritorno della divisione regionale 1, è sconfitta dalla Polisportiva Chimenti per 77-58 (parziali 27-14, 39-32, 57-48) nella gara valida per la prima giornata di ritorno della Divisione regionale 1. Una partita che ha avuto il sapore di uno spareggio per il quartultimo posto in classifica, ma che ha visto i carraresi di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) perdere i due punti in palio, vedere capovolta la differenza canestri che dopo il +5 dell'andata adesso vede i labronici in vantaggio con un +14, subire il sorpasso della Chimenti che in classifica sale a 12 punti (come i carraresi) ma con il vantaggio della differenza canestri.

