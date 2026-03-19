Umberto Bossi è stato una figura centrale nel panorama politico italiano, noto come fondatore e leader della Lega Nord. La sua carriera si è sviluppata attraverso il coinvolgimento diretto in attività politiche e nella promozione di un Nord autonomo. Le sue iniziative e il suo ruolo hanno segnato un’epoca, lasciando un’impronta significativa nel dibattito pubblico e nella storia del movimento leghista.

Scrivemmo qui molto tempo fa, in uno dei consueti esercizi di sprezzatura giornalistica, incuranti delle ipocrisie dei coccodrilli, che la Seconda Repubblica (già era agli sgoccioli) avrebbe conosciuto due soli grandi funerali di popolo per i suoi uomini politici, qualcosa magari di imparagonabile ai funerali di Togliatti o al treno di De Gasperi, ma ugualmente di popolo. Quello di Umberto Bossi e quello di Silvio Berlusconi. Tutti pensavano che il primo sarebbe stato quello del Senatur, date le note condizioni di salute dopo l’ictus del 2004, ovviamente. Ma anche in questo il Cavaliere è riuscito ad arrivare primo. Sono passati da allora molti anni, ventidue da quando l’Umberto ha cessato di essere il capopopolo, o meglio il Capo di un popolo, per ritirarsi a Gemonio, a metà strada tra l’accantonamento e la mitologia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vita e opere di Umberto Bossi, icona di un nord popolare fatto non solo di ampolle

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