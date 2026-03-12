Stamattina ad Afragola, i carabinieri hanno arrestato tre persone accusate di aver commesso uno stupro di gruppo e atti persecutori nei confronti di un giovane con disabilità. Le forze dell’ordine sono intervenute in risposta a una segnalazione, portando all’arresto immediato degli indagati. Gli individui sono stati condotti in caserma, mentre le indagini continuano per fare luce su quanto accaduto.

Stamattina, nelle strade di Afragola, l’azione dei carabinieri ha portato all’arresto immediato di tre individui accusati di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori contro un giovane con disabilità. Le indagini tecniche hanno rivelato come i tre abbiano sfruttato la vulnerabilità della vittima per commettere abusi sessuali prolungati nel tempo. Oltre agli stupri, il ragazzo è stato costretto a subire mesi di aggressioni fisiche, violenze verbali e insulti denigratori. L’intervento delle forze dell’ordine ad Afragola. I militari del comando locale hanno agito con decisione questa mattina, neutralizzando una situazione di estrema gravità che aveva coinvolto un soggetto fragile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Afragola: 3 arresti per stupro di gruppo su giovane disabile

Articoli correlati

Violenza sessuale di gruppo su un ragazzo disabile: 3 arresti ad AfragolaDopo la violenza sessuale, per mesi la vittima è stata aggredita, offesa e minacciata dagli indagati.

Afragola, violenza sessuale di gruppo su giovane disabile: tre persone arrestateTre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Afragola con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati...

Altri aggiornamenti su Afragola 3 arresti per stupro di gruppo...

Temi più discussi: Banda di rapinatori in manette, sei arresti: il covo, le armi, i colpi ai distributori di carburante | VIDEO; Afragola, lavori in corso nel centrodestra: Pannone non esclude il bis; Truffa dello specchietto a Succivo: inseguiti e fermati tre giovani di Afragola; Rapine a distributori di carburante e negozi in provincia di Napoli, presa la banda: scattano 6 arresti.

Violenza sessuale di gruppo su un ragazzo disabile: 3 arresti ad AfragolaUna storia agghiacciante quella che arriva da Afragola, nella provincia di Napoli, e che ha portato, nella mattinata odierna, giovedì 12 marzo, all'arresto di tre persone, accusate di violenza ... fanpage.it

Abusi sessuali contro una ragazza disabile, 3 arresti ad AfragolaStamattina i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Afragola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di N ... internapoli.it

Abusi sessuali su un disabile. Tre arresti ad Afragola. I presunti aguzzini hanno tra i 19 e i 33 anni. Mesi di violenze e angherie in un magazzino del centro storico. Poi i video finivano sui social - facebook.com facebook

#afragola, #violenza sessuale di gruppo ai danni di un giovane #disabile: la vittima è stata anche aggredita x.com