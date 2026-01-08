Maltrattava la moglie davanti al figlio condannato a tre anni

Un uomo è stato condannato a tre anni di reclusione per aver maltrattato la moglie, anche in presenza del figlio minorenne. La sentenza si basa su comportamenti violenti e intimidatori che hanno coinvolto l’intera famiglia, evidenziando la gravità delle condotte e la tutela delle vittime in ambito familiare.

Tre anni di reclusione per aver maltrattato la moglie anche in presenza del figlio, all’epoca minorenne. È la condanna inflitta dal giudice del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, a un artigiano. L’uomo dovrà inoltre versare una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro all’ex. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Maltrattava la moglie davanti al figlio, condannato a tre anni Leggi anche: Molestie e minacce al figlio di 10 anni del nuovo compagno della ex moglie: condannato Leggi anche: Maltrattava la compagna, condannato a 7 anni di carcere Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Esperia – Maltratta la moglie davanti ai figli e aggredisce lo zio, 34enne allontanato da casa; Litiga con la moglie e tenta di darle fuoco, salvata dal figlio minorenne che ha nascosto l'accendino del papà: arrestato un 43enne; Geloso e violento con la compagna incinta, condannato per maltrattamenti e minacce; Salva la mamma dal papà violento dopo 4 mesi di violenze e lo fa allontanare dai carabinieri: il 48enne non potrà avvicinarsi a casa. Maltrattava la moglie davanti al figlio, condannato a tre anni - Tre anni di reclusione per aver maltrattato la moglie anche in presenza del figlio, all’epoca minorenne. agrigentonotizie.it

Anni di minacce e violenze alla moglie davanti ai figli: 48enne allontanato da casa - Violenza domestica nel Veneziano: uomo di 48 anni allontanato da casa dopo anni di abusi sulla moglie. nordest24.it

Frosinone: minaccia e aggredisce la moglie davanti figli minorenni, indagato 34enne - Un uomo di 34 anni, mentre faceva ritorno a casa, avrebbe aggredito in modo violento la propria moglie all'interno della sala da pranzo, alla presenza dei ... romadailynews.it

Latina, maltrattava la moglie anche da ex: uomo allontanato dalla casa familiare - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.