Villarreal-Valencia domenica 22 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pipistrelli in gol all’Estadio de la Ceramica?

Il match tra Villarreal e Valencia si gioca domenica sera alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica, con il motivo principale che si tratta di un derby molto sentito. Le due squadre vogliono ottenere una vittoria importante, soprattutto per migliorare la loro posizione in classifica. La tensione tra i giocatori aumenta, e i tifosi aspettano con entusiasmo un incontro che potrebbe riservare sorprese. La partita promette emozioni fin dal calcio d’inizio.

La domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna, di grande richiamo, tra Villarreal e Valencia: è il derby de la Comunitat, sempre sentitissimo. Le due squadre lottano per obiettivi diversi ma sono entrambe in una buona dinamica: il Submarino Amarillo ha appena vinto il recupero al Ciutat de Valencia, grazie a un guizzo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Villarreal-Valencia (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli in gol all’Estadio de la Ceramica?Il match tra Villarreal e Valencia si gioca domenica 22 febbraio alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica, causa l’interesse per il derby della Comunitat.

Villarreal-Valencia (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby de la Comunitat importante per entrambeIl match tra Villarreal e Valencia, in programma domenica 22 febbraio alle 21:00, si svolge a causa dell’importanza della partita per entrambe le squadre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronostico Villarreal-Valencia: analisi e probabili formazioni 22/02/2026 LaLiga; Pronostico Villarreal-Valencia: analisi, quote e consigli; Villarreal-Valencia, Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV; Calcio estero, il programma del weekend: Real Madrid e Lens difendono il primato ritrovato, Tottenham-Arsenal snodo cruciale in Premier.

Villarreal-Valencia: diretta streaming gratis e dove vedere il match di LigaSegui Villarreal-Valencia in streaming e diretta TV gratis su: scopri quando e come guardare la partita di Liga spagnola ... msn.com

Villarreal, Foyth operato. Domenica aveva rimediato una lussazione alla spalla destraJuan Foyth è stato operato oggi a Valencia dopo la lussazione alla spalla destra rimediata durante la partita giocata domenica scorsa a Vallecas contro il Rayo. Lo ha comunicato il Villarreal ... tuttomercatoweb.com

PIANETA SEGUNDA: PABLO HERNÁNDEZ, L’ARCHITETTO DEL CASTELLÓN Da domenica scorsa la Segunda División ha una nuova capolista: il Castellón. E pensare che la squadra valenciana era partita malissimo, e dopo 5 giornate aveva ottenuto s - facebook.com facebook