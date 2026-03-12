Venerdì 13 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Alaves e Villarreal, che apre la ventottesima giornata di Liga a Mendizorrotza. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa sono state pubblicate. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con obiettivi di classifica distinti, e le formazioni si preparano a scendere in campo per i tre punti.

La giornata numero 28 di Liga si aprirà con il consueto anticipo del venerdì: si sfideranno Alaves e Villarreal, che stanno lottando per obiettivi di classifica molto diversi. I baschi vogliono salvarsi: hanno appena cambiato allenatore, perché il Chacho Coudet non ha resistito al richiamo del River Plate e allora la dirigenza ha virato su.

© Infobetting.com - Alaves-Villarreal (venerdì 13 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre a Mendizorrotza

Alaves-Girona (lunedì 23 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Mendizorrotza

Espanyol-Alaves (venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre al Cornellà

