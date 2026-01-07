Getafe-Real Sociedad venerdì 09 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Interessante anticipo al Coliseum

Il match tra Getafe e Real Sociedad, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 21:00 al Coliseum, rappresenta l’ultimo anticipo della Liga prima della pausa invernale. Con la giornata numero 19, questa sfida offre un’occasione per analizzare formazioni, quote e pronostici, in un contesto di fine andata. A differenza di altre partite, questo incontro non apre il turno, poiché alcune squadre hanno già disputato le proprie gare di Supercopa.

La Liga è arrivata alla giornata numero 19, l’ultima di andata: in questo caso però, l’anticipo del venerdì non sarà la prima gara del turno perché le squadre impegnate in Supercopa hanno anticipato il loro impegno qualche settimana fa. In ogni caso, il venerdì notte di calcio spagnolo è comunque garantito: potremo goderci un interessante Getafe–Real . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Getafe-Real Sociedad (venerdì 09 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Interessante anticipo al Coliseum Leggi anche: Getafe-Real Sociedad (venerdì 09 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Interessante anticipo al Coliseum Leggi anche: Getafe-Girona (venerdì 31 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Coliseum Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Getafe-Real Sociedad venerdì 09 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Interessante anticipo al Coliseum. Pronostico Getafe vs Real Sociedad – 9 Gennaio 2026 - La sfida di La Liga tra Getafe e Real Sociedad, in programma il 9 Gennaio 2026 alle 21:00 presso il Coliseum, promette intensità e grande tatticismo. news-sports.it

Pronostico Getafe-Real Sociedad: la mossa per il colpo ospite - Real Sociedad è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Real Sociedad, tossine da Lazio: tonfo clamoroso in casa, perde 3-0 con il Getafe - Trionfo importante del Getafe che scappa dalla zona retrocessione, ma la Real Sociedad è sembrata ancora scossa dalla debacle incassata in Europa League dalla Lazio e nel match casalingo di LaLiga è ... tuttomercatoweb.com

A cewar majiyoyi a cikin Real Madrid, wasu daga cikin halayen da Franco Mastantuono bai taimaka ba kuma sun haifar da damuwa mai tsanani. Misali, takaddamarsa da Alaba kan shan bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan Getafe, wanda ya buk - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.