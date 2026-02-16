Villa Mussolini la sindaca rompe il silenzio | La nostra è una proposta solida con trasparenza e visione
La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio sulla vicenda di Villa Mussolini, denunciando che alcuni atti sono stati compiuti senza il rispetto delle regole. La sua dichiarazione arriva in risposta alle polemiche sollevate da cittadini e opposizioni, che chiedono maggiore chiarezza sulla gestione della proprietà storica. Angelini ha sottolineato che l’amministrazione ha elaborato una proposta concreta, trasparente e con una visione a lungo termine, puntando a tutelare il patrimonio pubblico. La discussione si concentra ora sulla trasparenza del processo e sulla volontà di evitare decisioni affrettate.
La sindaca di Riccione Daniela Angelini interviene sulla procedura in corso, rivendicando gli investimenti sostenuti dal Comune dal 1997 e il valore culturale costruito negli anni attorno alla Villa La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, interviene sulla procedura in corso relativa a Villa Mussolini, chiarendo la posizione dell’amministrazione comunale con un intervento improntato a fermezza, responsabilità e pieno rispetto istituzionale. “Fino ad oggi - afferma la sindaca Daniela Angelini - l’amministrazione che ho l’onore di rappresentare ha scelto consapevolmente una linea di rispetto e riserbo, nella convinzione che la correttezza dei processi e il rispetto dei ruoli siano condizioni imprescindibili quando si è di fronte a una procedura delicata, chiamata a compiere valutazioni complesse".🔗 Leggi su Riminitoday.it
