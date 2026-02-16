Villa Mussolini la sindaca rompe il silenzio | La nostra è una proposta solida con trasparenza e visione

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio sulla vicenda di Villa Mussolini, denunciando che alcuni atti sono stati compiuti senza il rispetto delle regole. La sua dichiarazione arriva in risposta alle polemiche sollevate da cittadini e opposizioni, che chiedono maggiore chiarezza sulla gestione della proprietà storica. Angelini ha sottolineato che l’amministrazione ha elaborato una proposta concreta, trasparente e con una visione a lungo termine, puntando a tutelare il patrimonio pubblico. La discussione si concentra ora sulla trasparenza del processo e sulla volontà di evitare decisioni affrettate.