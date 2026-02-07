Vicario è così orgoglioso dei compagni di squadra del Tottenham nonostante l’altra sconfitta sotto Thomas Frank

Guglielmo Vicario si mostra fierissimo dei compagni di squadra nonostante l’ultima sconfitta contro il Manchester United. Il portiere italiano ha detto di essere “così orgoglioso” del modo in cui la squadra ha affrontato la partita, anche se il risultato finale è stato negativo. Il Tottenham, ormai da sette gare senza vittorie in Premier League, continua a lottare, e Vicario non nasconde la sua fiducia nel gruppo nonostante le difficoltà.

2026-02-07 16:59:00 Il club del nord di Londra è ormai da sette partite senza vittorie in Premier League Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ha elogiato i suoi compagni di squadra per la loro lotta nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Manchester United in Premier League sabato. Il club del nord di Londra era sceso a 10 uomini dopo 30 minuti all'Old Trafford, con Cristian Romero espulso per la seconda volta in questa stagione dopo un intervento nel finale su Casemiro. Gli Spurs hanno poi subito due gol, con Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes che hanno segnato gol assicurando la quarta vittoria consecutiva per lo United.

Tottenham, Vicario: L’Europa League il momento più bello della mia vita. Mondiale? Ci andiamoIl portiere del Tottenham si racconta a Sky Sport Insider: dal trionfo in Europa League al rapporto con Donnarumma. Il 2025 è stato l’anno che ha cambiato tutto per Guglielmo Vicario. Sicuramente la ... gianlucadimarzio.com

L’Italia si affida a Vicario: la scelta di Gattuso, il rapporto con Donnarumma e il soprannome VenomROMA - E’ sicuramente un uomo squadra, la squadra (dei portieri) nella squadra (la Nazionale). Il destino (che si è vestito da Rino Gattuso e del ct ha le sembianze) gli mette davanti un’altra ... corrieredellosport.it

