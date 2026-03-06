Guarda i gol e i cartellini rossi mentre i tifosi degli Spurs si dirigono verso l’uscita in Premier League

Durante la partita di Premier League, sono stati mostrati vari cartellini rossi e gol spettacolari, mentre i tifosi degli Spurs si sono avviati verso l’uscita dello stadio. Intanto, il tecnico Tudor sembra destinato a bissare la terza sconfitta consecutiva dall’inizio del suo incarico temporaneo, concludendo una serie negativa che prosegue da tre partite.

Tudor è ora sulla buona strada per la terza sconfitta su tre partite da quando ha assunto la guida temporanea. L’ex attaccante del Palace Glenn Murray ha definito il primo gol di Sarr “molto bello”. “He took a si è avvicinato molto lentamente, ha aspettato che il portiere andasse alla sua sinistra e lo mettesse a porta vuota”, ha detto Murray a BBC Sport. Il Tottenham ha apportato quattro modifiche: il terzino sinistro Souza è stato titolare per la prima volta con il club, con Kevin Danso in difesa. Sono stati inclusi anche l’ala Mathys Tel e Pape Matar Sarr. Xavi Simons, Conor Gallagher e Yves Bissouma si sono spostati in panchina mentre Radu Dragusin non è stato coinvolto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Wolves v Liverpool: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre i Reds si dirigono a Molineux2026-03-03 21:45:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Stasera il Liverpool va contro...

Report, risultati e gol della Champions League mentre gli Spurs raggiungono gli ottaviI gol nel secondo tempo di Randal Kolo Muani e Dominic Solanke hanno portato il Tottenham agli ottavi di Champions League con una vittoria...

Una raccolta di contenuti su Premier League.

Temi più discussi: Premier League: risultati, gol e highlights della 28^ giornata; Conferenza stampa di Arne Slot: forma di Salah, importanza di Alisson, West Ham e Ngumoha; ASCOLTA In The Box. Arsenal, un corner è quasi sempre un gol. Rinascita Everton; Mohamed Salah: Statistiche, dichiarazioni, highlights e curiosità.

Premier League: risultati, gol e highlights della 29^ giornataL'Arsenal sbanca Brighton 1-0 grazie a Saka e vola a +7 sul Manchester City, recuperato due volte dal Nottingham a Etihad per il 2-2 finale. Il Newcastle in 10 batte lo United al 90', mentre il Chelse ... sport.sky.it

Tottenham-Crystal Palace 1-3: video, gol e highlightsProsegue la crisi del Tottenham, alla quinta sconfitta consecutiva, la terza (in tre partite) con Tudor in panchina. Contro il Crystal Palace gli Spurs trovano il vantaggio con Solanke ma poi crollano ... sport.sky.it

Ultim'ora: l'ex Premier League allenerà il club lombardo https://bitly.cx/yxyJN - facebook.com facebook

Premier League, interrogazione parlamentare nel Regno Unito sui prezzi dei biglietti per andare allo stadio. La mozione è stata presentata da 16 esponenti dei laburisti, il partito di centro-sinistra britannico x.com