Viaggi d’istruzione sempre più sospesi CNDDU | prestazioni non obbligatorie dei docenti e responsabilità giuridiche senza tutele contrattuali

La sospensione dei viaggi d’istruzione, delle visite formative e delle attività extrascolastiche evidenzia un problema strutturale nel rapporto di lavoro dei docenti. Secondo il CNDDU, queste prestazioni non sono più obbligatorie, lasciando spazio a incertezze sulla responsabilità giuridica e sulla tutela contrattuale degli insegnanti. Un quadro che richiede attenzione per comprendere le implicazioni sul ruolo e le condizioni lavorative del personale scolastico.

La progressiva sospensione dei viaggi d'istruzione, delle visite formative e delle attività extrascolastiche non rappresenta un fenomeno episodico o contingente, ma il segnale di un problema strutturale che riguarda il rapporto di lavoro docente. A lanciare l'allarme è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, che invita a leggere quanto sta accadendo in diverse realtà territoriali come il risultato di una carenza di regolazione normativa e contrattuale.

