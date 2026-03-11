Un nuovo blazer della linea Etro, realizzato in jacquard con motivo floreale, sta attirando l’attenzione dei consumatori. La domanda che circola riguarda la sua praticità e il livello di eleganza che offre. L’articolo include anche un avviso di trasparenza, specificando la presenza di link di affiliazione che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Il tocco verde menta: come il jacquard Etro trasforma il classico blazer. L'eleganza di questo capo non risiede solo nella silhouette strutturata del blazer monopetto, ma soprattutto nella complessità del tessuto che lo compone. Il motivo floreale intessuto nel jacquard rappresenta un punto di svolta estetico, distinguendosi nettamente dai tessuti stampati tradizionali. Mentre la stampa applica colore sulla superficie, il jacquard integra il disegno direttamente nella trama durante la tessitura, conferendo al tessuto una profondità visiva e tattile unica.

© Ameve.eu - Etro Blazer Jacquard: Eleganza floreale o impraticabile?

