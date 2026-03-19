Ismael Bennacer potrebbe lasciare il Milan e restare in Croazia, questa volta alla Dinamo Zagabria, con cui si è trasferito la scorsa estate. Il calciatore è stato ceduto con uno sconto e il suo futuro sembra ancora legato alla squadra croata, dopo il trasferimento fortemente voluto da Zvonimir Boban. La situazione del centrocampista si sta evolvendo in vista di un possibile rinnovo o partenza.

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere ancora una volta lontano dal Milan con il calciatore che durante la scorsa estate si è trasferito alla Dinamo Zagabria, fortemente voluto da Zvonirim Boban in Croazia. Il Milan vuole cedere Bennacer a titolo definitivo (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista sta vivendo una stagione positiva con la Dinamo Zagabria che sarebbe intenzionata a trattenerlo in rosa anche in vista della prossima stagione. L’accordo tra Milan e Dinamo Zagabria prevede un diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro con la società croata che non sarebbe intenzionata a spendere tale cifra per il centrocampista al quale ha pagato il 40% dello stipendio durante la stagione in corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Via dal Milan con lo sconto, Bennacer può restare alla Dinamo Zagabria

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