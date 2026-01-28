Modri?-Milan futuro incerto | sondaggio della Dinamo Zagabria

Il futuro di Luka Modri? al Milan non è più così scontato. La Dinamo Zagabria ha condotto un sondaggio e la possibilità di un ritorno in Croazia si fa sempre più concreta. A fine stagione, il centrocampista potrebbe decidere di cambiare aria e tornare a giocare nel suo paese d’origine. La società rossonera, intanto, valuta le opzioni mentre il giocatore riflette sul suo cammino.

Il Milan potrebbe trovarsi davanti a un bivio simbolico e tecnico sul futuro di Luka Modri?: a fine stagione non è escluso un addio, con la suggestione di un ritorno in patria che prende forma sullo sfondo. Dalla Croazia filtra infatti l'interesse della Dinamo Zagabria, che avrebbe avviato un semplice sondaggio esplorativo per capire se esistano margini per riportare a casa il centrocampista. A rilanciare l'indiscrezione è Pietro Balzano Prota, che parla di un primo contatto informale, utile a tastare il terreno ma senza trattative né discussioni economiche in corso. Una mossa di posizionamento, più che un affondo.

