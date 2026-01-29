Roma qualificata agli ottavi di Europa League Bolognanei playoff con Dinamo Zagabria o Brann

Roma si prende la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a un gol di Ziolkowski nella ripresa. La vittoria le permette di finire ottava in classifica e di entrare direttamente nel prossimo turno, sfruttando una migliore differenza reti rispetto al Genk. I giallorossi festeggiano un risultato importante, mentre il Bologna aspetta ancora di sapere se affronterà Dinamo Zagabria o Brann nei playoff.

Il gol di Ziolkowski segnato nella ripresa è pesantissimo, vale 8° posto e qualificazione diretta in virtù di una migliore differenza reti rispetto a Genk. Emiliani beffati, vanno agli spareggi (19 e 26 febbraio).🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Roma Europa League

La Juventus si avvicina all’ultima giornata di Champions League con la qualificazione ai playoff già assicurata.

La fase a gironi di Europa League prosegue con aggiornamenti sulla classifica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Europa League

Argomenti discussi: Europa League, Roma agli ottavi se...: tutte le combinazioni; La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se: la combinazione di risultati; Europa League, la Roma 'vede' gli ottavi. Bologna sicuro (almeno) dei playoff; Cosa serve alla Juventus per andare direttamente agli ottavi dopo essersi qualificata almeno per i playoff.

Europa League, pari punti per Bologna e Roma: chi va agli ottavi? Il regolamento e come funzionaL'ultima giornata di Europa League potrebbe portare Roma e Bologna a pari punti all'ottavo posto, con eventuale possibile qualificazione diretta di una sola delle due agli ottavi: lo scenario. goal.com

Europa League, Roma agli ottavi se...: tutte le combinazioniArrivati all'ultima giornata della fase a campionato i giallorossi si trovano al sesto posto della classifica. Già certi dei playoff, Gasperini punta alla qualificazione diretta al turno successivo ... romatoday.it

Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-europa-league-fase-girone-unico-giornata-8-roma-bologna-cronaca-testuale-diretta-risultati-classifica-8fdfb528-a - facebook.com facebook

#PanathinaikosRoma diretta #EuropaLeague: segui l'ultima partita della fase campionato LIVE x.com